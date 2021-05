Elize Matsunaga está namorando presidiário com quem divide beliche

Elize Matsunaga, condenada a 16 anos de prisão pelo assassinato e esquartejamento do marido, o presidente da empresa de alimentos Yoki, Marcos Kitano Matsunaga, está vivendo um novo amor.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a ex-garota de programa está namorando o estudante Tiago Cheregatte Neves, condenado por tentar matar o avô a golpes de martelada, em 2020. Tiago é homem trans e cumpre a pena no presídio feminino, dividindo beliche com Elize no galpão do regime semiaberto de Tremembé.

Nesta terça-feira (18) as duas foram liberadas, assim como outros presidiários, para a saída temporária, devendo retornar à prisão na próxima segunda-feira.

O romance foi “entregue” pelo jornalista Ulisses Campbell no livro “Elize Matsunaga - A Jornada da mulher que esquartejou o marido”. A obra trará também detalhes sobre o novo relacionamento, e será lançada no segundo semestre de 2021 pela Editora Matrix.

O autor fjá havia relatado no livro “Suzane - assassina e manipuladora” que Elize namorou Sandra Ruiz, vulgo Sandrão, no presídio de Tremembé, em 2014, mas que Sandrão largou Elize para ficar com Susan Von Richthofen, o que gerou uma rixa entre as duas.