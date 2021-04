Jovem que acusa Anderson do Molejo de estupro muda versão: ‘eu era o ativo’

MC Maylon, que acusa o vocalista do Molejo, Anderson, de estuprá-lo, afirmou em entrevista ao jornal Extra nesta terça-feira, que já tinha um relacionamento de 8 meses com o cantor, com relações sexuais, antes do episódio em que diz ter sofrido estupro.

Maylon disse inicialmente à polícia que era virgem, que sonhava em casar virgem, e que tinha o cantor como um pai para ele. Agora, ele continua se dizendo “virgem” apesar de admitir que teve relações sexuais, e deu a entender que se considerava virgem por nunca ter tido sexo anal.

"Preciso falar a verdade. Quero esclarecer para as pessoas saberem. Eu era caso do Anderson do Molejo. Tive um relacionamento com ele por 8 meses, de muito amor. Tínhamos relações sexuais antes de acontecer o estupro, só que eu era o ativo da relação", afirmou.

"Não menti em nada, porque teve estupro. Mesmo eu sendo ex do Anderson, foi estupro. Eu era o ativo da relação e virgem, porque eu só era ativo. E no estupro, ele foi ativo comigo. Lembrando que mesmo você casado, falar não, é não.", disse.

"Ele foi o meu primeiro relacionamento. Oito meses não são oito dias. Anderson se apaixonou por mim, e eu por ele. Mas ele abusou de mim. Hoje sinto raiva dele".

Quando registrou o caso em uma delegacia do Rio de Janeiro, Maylon afirmou que se encontrou com Anderson para tratar de sua carreira, e depois foi levado pelo cantor a um motel, onde foi estuprado. Ele afirma que foi empurrado na cama e levado dois tapas na cara, sendo forçado a ter relação sexual.

Anderson admitiu a relação sexual mas afirma que ocorreu de “mandeira consensual”.