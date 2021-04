José Loreto e Débora Nascimento posam felizes em aniversário da filha

Em harmonia para o bem da filha. Foi assim que José Loreto e Débora Nascimento apareceram em uma série de fotos publicadas pelo ator em sua conta do Instagram, nesta quarta-feira, 14. A ocasião é para celebrar o aniversário de 3 anos da filha, Bella. A festinha em casa terá temática da Chapeuzinho Vermelho.

Atualmente, a atriz namora o modelo Marlon Teixeira.

"Três anos atrás o amor ganhava vida, e minha vida o maior dos sentidos!!! Três anos passaram voando e mesmo sem piscar, o tempo todo a te admirar, difícil não perder um instante do seu crescer!!! Três anos bem vividos parecem décadas, e eu só tenho que agradecer!!!", escreveu ele. "Obrigado Débora, obrigado minha família, obrigado meus ancestrais, obrigado meu Deus e obrigado minha Bella!!! Para você, serei sempre o melhor de mim, com todo amor, seu pai!!!".

José e Débora se fantasiaram de Lobo Mau e Vovó da Chapeuzinho.

Relembre - Os atores ficaram juntos por 6 anos, até a polêmica separação em 2019, sob rumores de traição. Na época, o nome de Marina Ruy Barbosa, colega de elenco do ator em “O Sétimo Guardião” foi envolvido, e logo depois um grupo de atrizes deixou de seguir Marina nas redes sociais.

Marina garantiu que nunca se envolveu com o ator, e segundo Leo Dias, Loreto teria se envolvido com duas atrizes da novela, uma loira casada e outra uma atriz bissexual. Na época, Marina teria rompido a amizade com Loreto por não ter se posicionado sobre os rumores envolvendo seu nome.

Página virada - Após o fim do casamento com José Loreto, Débora Nascimento já engatou dois relacionamentos. Um com o dermatologista Luiz Perez, que acabou em 2020, e outro com o modelo Marlon Teixeira, ex de Bruna Marquezine.