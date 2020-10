Jorge Aragão é internado em UTI com Covid-19

Jorge Aragão, de 71 anos, foi internado com sintomas da Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, informou Fábia Oliveira, do jornal O Dia, neste domingo (18).

De acordo com a colunista, o cantor e compositor está internado desde a terça-feira (13). Ele apresentou sintomas do coronavírus e a equipe médica achou melhor interná-lo.

"O paciente Jorge Aragão da Cruz foi admitido em nosso hospital em 13 de outubro com quadro de pneumonia viral Covid-19. Desde então, encontra-se em unidade de terapia intensiva sob monitorização contínua e cuidados específicos para a condição clínica, apresentando boa resposta ao tratamento. Ainda não há previsão de alta da UTI.", diz o boletim médico.