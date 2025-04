Jojo Todynho comemora compra mansão no Rio

Emocionada, a artista afirmou que a mansão simboliza superação, fé e amadurecimento. Ela postou uma foto em frente à piscina do imóvel e prometeu mostrar detalhes do novo lar em breve nos Stories do Instagram.

Jojo Todynho, de 28 anos, anunciou nesta terça-feira (8) a compra de uma nova mansão no Rio de Janeiro. A influenciadora, que perdeu mais de 80 kg após cirurgia bariátrica e recentemente foi alvo de críticas ao lançar um curso para ajudar seguidoras a emagrecer, compartilhou uma foto com a chave da casa.

