Joelma é proibida de usar a marca Calypso em meio a lançamento de DVD em Manaus

Manaus/AM - Joelma sofreu uma derrota para Ximbinha na Justiça e foi proibida de usar a marca “Isso é Calypso”, nome da sua turnê. As informações são do programa "A Tarde É Sua", da Rede TV. A cantora acaba de lançar a primeira parte do DVD “Isso é Calypso Ao Vivo na Amazônia”.

