Jão no Lollapalooza canta Cazuza e prova que brasileiro também gosta de sofrer

Com um polvo cheio de tentáculos tomando o palco, uma cenografia inspirada em sua turnê em curso, o cantor misturou hits de seu primeiro disco, "Lobos", com os do terceiro e último, "Pirata", lançado no fim do ano passado.

Ainda que não seja sua intenção, seu show soa como uma resposta aos executivos de gravadoras que pediam, segundo ele contou numa entrevista à Folha, que suas composições melancólicas fossem mais solares. Assim, poderia se juntar a Melim, Tiago Iorc e ao restante da turma que canta o pop "good vibes". Do contrário, as rádios e o público não o aceitariam.

O cantor, descoberto a partir de covers virais de nomes como Adele e Marília Mendonça, se apresentou no palco Onix depois de Clarice Falcão e reuniu o maior público da tarde do festival. Fez uma multidão cantar a plenos pulmões que vai morrer sozinha e que é fraca, frágil e estúpida sem medo de parecer brega.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.