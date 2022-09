Isabella Scherer alfineta Eliezer após ex-BBB decidir não morar com Viih Tube

“Participar de tudo, passar perrengue na madrugada não”, alfinetou a ex-Masterchef no Twitter ao compartilhar uma publicação com a entrevista do ex-BBB.

Mãe de gêmeos, Isabella Scherer alfinetou Eliezer após o ex-BBB dizer que não vai morar com Viih Tube , com quem espera seu primeiro filho.

