Grávidos, Eliezer descarta morar com Viih Tube

Eliezer, que é 10 anos mais velho que Viih Tube, detalhou que morar junto não está nos planos do casal. “Ela passa uns dias aqui em casa, eu passo uns dias na casa dela. O importante é sempre estarmos juntos. Eu quero participar de tudo, quero estar presente em todos os momentos. Mas morar junto, ainda não. Não vou me mudar pra casa dela, nem ela pra minha”, afirmou.

Poucos dias após anunciarem que estão esperando o primeiro filho, Eliezer e Viih Tube não vão morar juntos. O ex-bbb descartou morar com a influencer por conta da criação do filho.

