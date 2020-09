Irmã de Bruna Marquezine completa 18 anos e atriz se declara: 'até a lua'

Luana, irmã caçula de Bruna Marquezine, completou 18 anos neste sábado (19)

A atriz comemorou a data com uma homenagem à jovem no Instagram: "desde 2002 melhorando minhas fotos alternativas e minha vida. feliz teu dia, lua! te amo infinito. to the moon and back" [até a lua, em tradução livre].

Discreta, Luana mantém um perfil fechado nas redes sociais. Bruna compartilhou fotos das duas juntas, chamando atenção pela semelhança.