Indireta à Globo? Camilla de Lucas compra 1ª mansão e dispara: ‘não podem cancelar meus sonhos'

Camilla de Lucas causou ao mostrar a sua primeira mansão nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 21, a influenciadora e vice-campeã do BBB 21 anunciou a compra, mostrou fotos da casa e disparou:

“Enquanto tentavam me derrubar eu estava na minha quietinha construindo meu império. Podem cancelar meu nome mas não meus sonhos! A AFRO PATY TÁ DE CASA NOVA!”, escreveu no Twitter.

A declaração foi tomada como uma possível indireta à TV Globo, já que ela acabou de passar por um mal-estar na emissora. O nome de Camilla foi anunciado pela Globo como substituta de Vivian Amorim no programa "BBB: A Eliminação", e no dia seguinte informou que houve um erro interno na divulgação e na verdade, a apresentadora seria Ana Clara.

No Instagram, Camilla usou o post sobre a sua mansão para falar mais sobre a conquista importante. Ela afirmou que a casa ainda passará por uma reforma.

“Se você me perguntar se em 2019 eu sonhava com algo assim, eu vou te dizer que naquele ano eu entrei no decorado de um apartamento simples de 200.000,00 e saí de lá na dúvida se um dia conseguiria pagar. Eu não podia! Fiquei só sonhando. De lá pra cá minha vida mudou! Eu tinha uma meta, eu sou ambiciosa! Eu abri mão de viver uma vida de luxo, bolsas caras, carros de luxo pra ter o meu futuro garantido.”, disse.

“Eu sou blogueira, a internet gira. Como estarei daqui a 20 anos? Eu dei 20 passos para trás, recuei, guardei tudo, e sim, eu faço investimentos, fiz minha reserva pra quando tiver 60 anos e agora queria ter o MEU TETO! Fiquei vivendo num apartamento menor, podia ter alugado uma casa enorme (pq produtor de conteúdo precisa de espaço, afinal, a internet pede um luxo, muitas vezes que filmei minha casa as pessoas perguntavam se eu não tinha vontade de ir pra uma melhor), mas eu não ligava”.

“Eu aceitei que pra chegar onde queria não dava pra viver de aparência, ia precisar segurar firme. Filmava minha casa apertada, com geladeira e máquina na sala e não tinha vergonha. Era o que eu podia ter!”.

“Mas eis que 2021 minha vida mudou! Eu trabalhei muito, fiquei noites sem dormir pra aproveitar todas as oportunidades, sorri, chorei, sofri ,enquanto falavam EU CONQUISTAVA! E agora tenho uma casa, num dos melhores lugares pra viver com o meu noivo e construirmos a nossa família, na nossa casa! Meu parceiro que durante todos esses anos me apoiou e sonhou comigo. Aquele que dividia a roleta pra pagarmos uma única passagem de trem kkkkk Que andava comigo de moto táxi pra dar tempo e não perder o trem das 08:00. Que esteve antes do mundo girar. E como girou. MERECEMOS!”.

“Eu sonho com um mundo onde TODOS, não só blogueyra, jogador… tenham um LAR. Uma casa. A sua casa! Se você sonha eu desejo que você consiga conquistar. O mundo é injusto, cruel, não tire minha vida como parâmetro. Vir de onde vim, com a idade que tenho, ter uma casa milionária é privilégio. Que a gente lute por um país justo e digno!”.