Eita! Globo volta atrás e troca Camilla de Lucas por Ana Clara no ‘BBB - A Eliminação'

Menos de 24 horas depois de anunciar Camilla de Lucas como substituta de Vivian Amorim no “BBB - A Eliminação” (Multishow), a TV Globo voltou atrás e afirmou que Ana Clara ficará no comando da atração. Apesar de dividir o palco do programa com Bruno de Luca, Ana Clara ainda vai continuar no comando do “Rede BBB”, onde ela já faz sucesso entre os internautas. Ana Clara ficou em 3º lugar no BBB 18. Já Camilla de Lucas participou do BBB 21. Vivian Amorim, do BBB 17, precisou ser substituída no programa que vai ao ar nos próximos meses já que ela está se aproximando da reta final da gravidez de seu primeiro filho.

