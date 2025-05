Indireta? Bruna Biancardi faz post reflexivo após Carol Dantas seguir Amanda Kimberlly

Bruna Biancardi, grávida do segundo filho com Neymar Jr., chamou atenção nas redes sociais nesta quarta-feira (21) ao publicar uma reflexão sobre amizade, pouco após Carol Dantas e Amanda Kimberlly passarem a se seguir no Instagram:

“Quem quer ser amigo de todo mundo, na verdade, não é amigo de ninguém”, dizia a postagem, seguida da legenda: “Poucos e bons”.

A namorada de Neymar, grávida da segunda filha do casal, é próxima de Carol Dantas (mãe de Davi Lucca, primogênito do jogador), mas não de Amanda Kimberlly (mãe de Helena, terceira filha do craque), com quem já chegou a trocar alfinetadas nas redes sociais. O gesto foi interpretado por muitos como uma possível indireta da influenciadora para Carol.

Amanda teve um breve affair com Neymar durante uma das separações do jogador com Bruna, que na época ainda estava grávida de Mavie, primeira filha do casal.

Ontem, Neymar publicou fotos de Mavie interagindo com a irmã Helena, reforçando a união entre os filhos.