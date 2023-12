Igão, do PodPah, é filmado no meio de confusão em festival; vídeo

Igor Cavalari, conhecido como Igão do PodPah, foi filmado no meio de uma confusão no sábado (9) durante o Festival, em São Paulo.

Com a repercussão do vídeo, ele esclareceu o que aconteceu e negou que estava na 'briga generalizada'. "Não é nada disso. Eu fiz uma participação no show do Danzo e tava indo pra fazer uma participação no show do Kyan, que eram palcos diferentes. Então tava rolando um bate-boca ali e eu tava precisando passar ali", contou.

"O cara achou que eu tava no meio na briga. Foi uma conversa. Mas aí como tava o pessoal mais esquentado, eu perto...", relembrou. "Não teve briga, tudo certo, paz de Cristo, sou da paz!", afirmou.