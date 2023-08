Homem conhecido como 'Mendigo Gato' está desaparecido há 6 meses e ex faz apelo

O paranaense Rafael Nunes da Silva, de 41 anos, que ficou famoso em 2012 como "Mendigo Gato", está há quase 6 meses desaparecido, revelou a ex-mulher dele nesta sexta-feira (18).

Rafael viralizou com uma foto sua tirada pela fotógrafa Indy Zanardo, nas ruas de Curitiba. Ele foi apelidado de "Mendigo Gato" na época. Com a fama repentina, ele se mudou para Niterói, no Rio. Rafael luta contra a dependência química há anos e sumiu depois do dia 28 de fevereiro.

“Eu preciso achar ele para dar tratamento a ele. Ele precisa viver com dignidade. Hoje ele tem traços de esquizofrenia, ele precisa do tratamento, que estava sendo feito enquanto estávamos juntos”, disse a ex-mulher Clarissa, com quem ele tem dois filhos.

"Percebi que ele não estava bem, no carnaval ele foi na minha casa para ver as crianças. No dia 28 foi lá de novo, levou laranja, chocolate e não voltou mais", afirmou Clarissa.



O casal se separou durante a pandemia e Rafael chegou a se tratar com a ajuda do irmão, no Paraná. Mas ele voltou ao Rio de Janeiro para ficar perto dos filhos, em 2021, e chegou a ficar bem e trabalhando na época. Atualmente, ele estava morando sozinho em uma quitinete em Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. No Carnaval de 2023, ela percebeu que ele andava diferente, até que desapareceu.

A ex-mulher estranha a falta de contato: "Mesmo quando estava sem telefone ele sempre ligava, quase todos os dias", conta ela. Uma pessoa chegou a avistar Rafael trabalhando no centro e um mês depois, ele foi visto com roupas sujas nas calçadas do Centro do Rio. “Eu preciso saber a roupa que ele está para encontrá-lo”, pediu ela, acrescentando que que quem achá-lo, fotografe e envie a ela nas redes sociais.