Gui Araújo conta detalhes de sexo com Jade Picon e confirma traição: ‘dia e noite, noite e dia'

Gui Araújo voltou a falar sobre o romance proibido com Jade Picon, irmã de seu melhor amigo, Leo Picon. Durante a festa desta sexta (22) em A Fazenda, o influencer deu detalhes do romance para MC Gui.

Tudo começou quando tocou a música “Lancinho”, da Turma do Pagode. “"Essa música, sim, eu cantava com a mina do meu romance proibido”, disse. “Ah, pensei que a primeira letra fosse o P, é J, né”, disse o funkeiro.

Eita, o Gui Araújo falando que a Jade Picon ficou com ele enquanto ela ainda tava namorando o João Guilherme. E que a Jade e o João tinham um "contrato". Detalhe que o João e o Gui eram amigos.#AFazenda

“O bagulho ficou louco e eu nem imaginava. [...] Quando eu fiquei sabendo do rolê, eu fiquei [com ela] bem antes do fim do 'contrato' anterior, eu falei: 'Pô, da hora, você sabe o que você faz'. E ela: 'Então, eu estou te contando porque o bagulho é assim e estou querendo muito'. Falei: 'Eita, mano!'. Depois disso, o bagulho ficou louco. Dia, noite, noite e dia”, contou.

O funkeiro, então, pergunta: “Com quantos anos ela está?”. “20”, responde Gui que continua: “Mas eu nem imaginava, fui pego de surpresa. Mulher, você está ligado, não está nem ligando, mulher quando vem... Eu: 'E o meu parça?', daí ela: 'Mano, quando você quiser você fala, mas por mim o bagulho estava desandando já'”.

Gui afirma ainda que Jade estava namorando com João Guilherme quando ficaram. “Eu falei: 'Mano, em um mês eu vou embora', e ela: 'Em um mês vamos fazer valer. Minha parada antiga já era, mas não anunciei ainda. Vou anunciar tal dia. Estou querendo muito faz tempo'. Eu falei: 'Mano do céu, eu vou embora daqui a pouco, melhor não'. Daí ela: 'Mais um motivo, quanto tempo você tem?', falei e e ela disse: 'Daí é isso'. O esquema estava tipo assim, era garagem, elevador, confere antes, confere os andares. Só que daí, uma semana, duas, o bagulho começou a desandar. Ia para casa dela, dormia e acordava, tanto que daí um dia ela falou: 'Vamos para um rolê normal'”.

“Cheguei aqui e a Medrado falou: 'Mano, te vi tal dia no baile com a fulana'. Parceiro, eu falei: 'Pelo amor de Deus, não conta isso para ninguém'. Nunca passou pela minha cabeça. [...] Rodou uma foto, perfis de fofoca começaram a me mandar: 'É verdade isso?'. Eu estava no meio do baile ainda, mostrei para um função do baile e falei: 'Mano, tiraram uma foto assim, descobre quem foi aqui que eu vou tentar reverter na internet'. Daí eu mandei para a galera inteira: 'Não manda, não tem nada a ver, é mais por conta da pandemia'. Dei uma ideia em umas cinco, seis páginas, a gente descobriu quem foi que tirou a foto e apazigou”, relembrou.

"A vida inteira eu estava namorando, ela estava. A gente se encontrava, viajava junto, sabia de tudo, meus podres e vice-versa. [...] Quando ela me contou... [...] Ali, tipo assim, bagulho irresistível, não tem igual”, acrescentou.

Vale lembrar que Gui Araújo chegou a viajar com Jade, João Guilhemer e Leo Picon.