Gretchen usa calcinha com o nome do marido ao renovar votos do casamento

Gretchen usou uma calcinha com o nome do marido, Esdras de Souza, durante a cerimônia de renovação de votos do casal, na última sexta-feira (30), no Pará.

A cerimônia contou com 120 convidados. Gretchen surgiu com um vestido colado e transparente, além da calcinha com o nome do amado. O saxofonista também estava de branco.

Os dois se casaram em outubro de 2020 durante a pandemia da covid-19.