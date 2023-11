Graciele Lacerda diz que está sendo difamada e injustiçada em briga com família Camargo

“Tenho uma estrutura psicológica, sou muito forte, tenho uma fé inabalável, mas quando você é muito verdadeira, você quer dividir também este momento com as pessoas. Mas tenho de esperar e ficar quieta e isso está sendo muito difícil para mim, um exercício diário. Eu gosto de ser muito transparente com vocês. Só que no momento tenho de esperar. A minha verdade eu sei, sei quem sou, sei a minha essência. E isso ninguém vai tirar de mim”, disse.

A jornalista fez um breve comentário sobre estar sendo acusado de criar uma perfil fake para difamar a família do sertanejo, incluindo a nora do cantor Amabylle Eiroa.

