Giovanna Antonelli contrai Covid após retomar gravações de novela da Globo

A lista dos famosos com coronavírus está sendo extensa. Desta vez, Giovanna Antonelli contrai a doença uma semana após retomar as gravações da nova novela da Globo, 'Quanto Mais Vida Melhor', que irá ficar no lugar de 'Salve-se Quem Puder'.

Após o resultado, a atriz foi afastada dos estúdios da emissora, de acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Nesta terça-feira (8), Giovanna publicou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e colocou na legenda o emoji de duas mãos juntas, simbolizando oração. Porém na publicação não foi mencionada a doença.