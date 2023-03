Gerard Piqué e Clara Chía planejam casamento discreto, diz jornalista

No 1º de dezembro de 2022, Shakira e Piqué assinaram divórcio em Barcelona. O ex-casal anunciou o fim do casamento em junho de 2022 após 12 anos juntos.

Mónica apontou ainda que o casal não tem mais se incomodado com as críticas de Shakira - feitas em músicas onde expõem a infidelidade de Piqué e alfinetadas a namorada dele, já que ela é apontada como pivô do término do ex-casal.

"Eles só exalam amor. Estão muito apaixonados. Até que, em um determinado momento, eles falaram sobre casamento. Ela deixou claro que, dada a carreira profissional do ex-jogador, não quer que seja um casamento em grande estilo. Ela quer algo muito íntimo, privado, só com a família. Não quer nada longe disso”, relatou a jornalista durante o programa Fiesta.

