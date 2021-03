Geraldo Luís caminha com cilindro de oxigênio em corredor de UTI

Nas imagens, um profissional da saúde aparecia caminhando ao lado do apresentador, o auxiliando ao segurar um cilindro de oxigênio. Em um dos cliques, o filho do apresentador, João Pedro, também aparece ao lado dele.

Geraldo Luís deu um alívio nos seguidores e familiares nesta quinta-feira (11) ao publicar um vídeo caminhando no corredor da UTI de um hospital de São Paulo, onde está internado há 10 dias com complicações da Covid-19.

