Gabriel Medina compete sem os pais pela 1ª vez em meio a troca de farpas

Parece que a crise familiar envolvendo Gabriel Medina com os pais está longe de acabar. Após troca de farpas e indireta entre a mãe, Gabriel e Yasmin Brunei, mulher do surfista, foi a primeira vez que ele competiu sem a presença dos pais.

De acordo com o jornal “Extra”, o racha familiar já envolveu até o irmão de Medida, Felipe, que cortou relação com os pais. A esposa de Felipe também não fala mais com os sogros.

O motivo do racha familiar ninguém sabe, mas tudo começou após Gabriel, 27, se casar com Yasmin, 32. Os dois estão juntos há 1 ano e se casaram em janeiro de 2021.

Simone Medina e o marido, Charles Saldanha, que é padrasto de Gabriel mas o trata como filho, sempre se dedicaram em torná-lo campeão e acompanhavam tudo de perto cobrando comprometimento do atleta. Inclusive, Charles era coach do atleta, que anunciou o março o fim da parceria profissional.

Dessa vez, ambos não compareceram para ver o surfista na Rio Curl Newcastle, competição que perdeu para outro brasileiro. Apenas Yasmin esteve no local e acabou sendo atacada nas redes sociais acusada de “acabar com o relacionamento familiar do marido”.

“No primeiro casamento dela, Yasmin foi muito tolhida e até bem compreensiva com o ex-marido, que não deixava ela fazer nada. Aprendeu a não mais baixar a cabeça para o que via de errado. Conheceu um garotão como era Gabriel e está transformando num adulto. Os pais não gostaram de perder espaço para ela”, opina uma amiga da modelo à publicação.

Enquanto isso a família vive publicando indiretas nas redes sociais Gabriel, Yasmin, Felipe e a esposa publicam mensagens afirmando que “a verdade aparece”. Já Simone publicou: “O amor é pra te trazer paz e felicidade. E não uma guerra em que você precisa lutar sempre para ser feliz”.