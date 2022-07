Gabriel Medina comenta fala de Caio Castro sobre pagar conta em encontros

Gabriel Medina aproveitou para surfar na onda da declaração de Caio Castro sobre pagar conta em encontros -que repercutiu nas redes sociais -, e lançou um comentário para tentar conquistar mais gatas.

“Po um monte de gente discutindo quem paga ou nao a conta do jantar, e eu aqui procurando uma oportunidade pra pagar. Kkkkkkk”, escreveu Medina. “Triste realidade hahahaha” completou.

Demonstrando que está na fase de pegação, o atleta disparou um dia antes no Twitter: “Hoje eu to solto! Esquece”. Em resposta, Neymar apoiou o amigo: “Gosto de vc assim”, escreveu, acrescentando emojis de risos.

O tricampeão mundial do surfe solteiro desde janeiro, quando terminou o casamento com Yasmin Brunet. O relacionamento com a modelo ficou com a fama de ter mudado muito Medina na época e afetado as amizades do surfista, além das relações familiares.

Recentemente, Medina foi apontado como affair de Jade Picon, mas pelo jeito tudo não passou de uma curtição entre os dois.