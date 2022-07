Caio Castro dispara sobre pagar conta em um encontro: ‘Não é minha filha’

Atualmente, o ex de Grazi Massafera está namorando a repórter e assistente de palco do programa do Faustão na Band, Daiane de Paula.

Caio Castro repercutiu nas redes sociais hoje ao dar sua opinião sobre pagar ou não a conta em um encontro. O ator de 33 anos afirmou que se incomoda com a tradição de que o homem tem que pagar e disparou que a parceira não é sua filha para ele ter que arcar com suas despesas.

