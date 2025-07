Francisco Gil se emociona em despedida da mãe e é acolhido por Alane Dias

A cerimônia de despedida acontece das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em seguida, o corpo será levado em cortejo até o Cemitério da Penitência, onde familiares participarão de uma cerimônia de cremação restrita, marcada para ocorrer entre 15h e 17h.

Francisco Gil prestou uma última homenagem à mãe, Preta Gil, que faleceu no domingo (20), aos 50 anos, durante o velório da cantora nesta sexta-feira (25). O cantor se aproximou do caixão e acariciou o rosto da mãe, visivelmente emocionado.

