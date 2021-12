Final de Verdades Secretas 2 deixa fãs impactados; descubra o que aconteceu

Atenção: Alerta de spoilers. Contando com dois finais diferentes e uma cena ousadíssima de sexo entre Angel e Giovanna, os últimos capítulos de “Verdades Secretas 2” impactaram os telespectadores, que comentaram tudo no Twitter. Sem dúvidas, o momento mais comentado além da cena de sexo foi o que Alex (Rodrigo Lombardi) aparece. No último capítulo, o personagem que foi assassinado por Angel (Camila Queiroz) na primeira temporada surpreende ao aparecer pilotando um avião após a modelo embarcar tentando fugir do Brasil. Verdades Secretas 2 || Final 1 pic.twitter.com/eoKAQEWtbG — Paradise Novelas (@novelasparadise) December 18, 2021 Na segunda versão do último capítulo, Angel está sentada tomando champagne no avião e é morta com um tiro. Giovanna entra na aeronave e se surpreende com seu pai vivo. Verdades Secretas 2 || Final 2 pic.twitter.com/P0Q2u0oAqD — Paradise Novelas (@novelasparadise) December 18, 2021 A volta de Alex dividiu opiniões já que na temporada passada ele havia levado vários tiros e sido jogado no mar por Angel, em vingança pelo suicídio de Carolina (Drica Moraes). A terceira temporada de Verdades Secretas é dada como certa pela Globo, mas Angel não aparecerá mais. Camila Queiroz foi demitida antes de gravar algumas das últimas cenas da novela, e foi necessário até o uso de computação gráfica para que todos os desfechos aparecessem como o planejado.

