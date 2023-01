Filha de Dudu Nobre fala pela 1ª vez sobre estupro

Lily Nobre, filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom, falou nesta terça-feira (24) pela primeira vez sobre o abuso sexual que sofreu em uma festa no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado pela polícia.

Nos stories do Instagram, a cantora de 20 anos contou que está fazendo tratamento psicológico para lidar com o trauma.

Recentemente, Dudu Nobre comentou o caso e na época foi divulgado que a vítima poderia ter tomado uma bebida adulterada pelos abusadores.

"Acho que a maioria já sabe o que aconteceu comigo. Foi uma situação horrível, mas estou melhor, estou melhorando", disse.

"Já comecei o meu tratamento psicológico. É muito importante ter uma pessoa acompanhando a gente e ajudando a gente a desabafar. Não quero que a minha vida pare por essa situação. Obrigada por todo mundo que me mandou mensagem aqui", afirmou ela.

"Eu me afastei esse tempo, porque achei necessário ficar um pouco distante do Instagram e das redes sociais. Não queria cair em armadilhas mentais e fazer besteiras. Queria ficar um pouco com a minha família e com as pessoas que estão me dando todo apoio e suporte possíveis no meu dia a dia. Mas estou passando para agradecer todo mundo que me mandou mensagem de carinho e preocupação. Me senti muito acolhida.", completou.