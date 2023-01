Filha de Dudu Nobre é vítima de abuso sexual com possível drink adulterado; PC investiga o caso

Através de uma nota, o cantor se manifestou sobre o assunto, pedindo respeito. "Minha filha, Olívia Nobre, de 20 anos, foi convidada para uma festa no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, na madrugada do último domingo. Na ocasião, ela foi vítima de um abuso, o qual está sendo investigado pela Polícia Civil. A investigação é sigilosa e peço que respeitem a sua privacidade neste momento", diz o comunicado.

