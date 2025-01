Fernanda Torres será convidada do Jimmy Kimmel junto com Timothée Chalamet

Fernanda Torres será a convidada de ninguém menos que Jimmy Kimmel, em um dos maiores talk shows da atualidade nos EUA. Além dela, estará no programa o queridinho de Hollywood Timothée Chalamet.

A entrevista acontece na quinta-feira (9) no “Jimmy Kimmel Live”, da ABC, às 15h45 no horário de Los Angeles (20h45 no horário de Brasília). Trechos das entrevistas também devem ser publicados no canal oficial do programa no YouTube.

A atriz brasileira foi destaque no Globo de Ouro, ao desbancar nomes como Kate Winslet, Tilda Swinton, Angelina Jolie, Nicole Kidman e Pamela Anderson no prêmio de Melhor Atriz de Drama, pelo filme “Ainda Estou Aqui”.