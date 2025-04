Ex de Key Alves, ex-bbb Gustavo é exposto por empresária: "caso com outro homem"

A empresária Aline Fernandes usou as redes sociais nesta segunda-feira (28) para fazer uma ‘exposed’ do ex-BBB Gustavo Benedeti, com quem teve um breve relacionamento.

"Passei 3 meses com esse indivíduo e não iria expor nada. Recebi mil directs falando da procedência dele e não acreditei. Dia 8 desse mês estava comigo ainda e menos de 20 dias depois está na rede social anunciando namoro. Assim que o conheci, uma pastora me chamou pra conversar e contou sobre um caso que ele tinha tido com outro homem no qual presenciou vários dos encontros. Ele morou com esse homem 2 meses. Eu preferi não acreditar", começou Aline.

"Perdi 3 meses com ele, que o tempo todo só estava interessado no meu sobrenome e em um projeto que eu tenho pra mulheres que ele via uma chance de ganhar dinheiro. Assunto chato, mas esses caras precisam ser desmascarados e parar de usar pessoas", disparou.

Aline ainda publicou vários prints de mensagens que recebeu no direct do Instagram sobre Gustavo, que ficou conhecido ao participar do BBB23 e namorar a jogadora de vôlei Key Alves.