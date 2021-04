Felix Silla, o primo Itt da Família Addams, morre aos 84 anos

Morreu nesta sexta-feira (16) o ator Felix Silla, aos 84 anos, que interpretou o Primo Itt na série A Família Addams nos anos 60.

O amigo do ator, Gil Gerard, foi quem confirmou a informação pelo Twitter, e relatou que Silla sofria com um câncer no pâncreas.

“Felix morreu algumas horas atrás e a única coisa boa que eu posso dizer é que ele não vai mais sofrer. Vou sentir muita falta dele, especialmente do quanto nos divertíamos em convenções. Só ele me mandando me f…..”.

​

O ator também atuou em Star Wars e Battlestar Galactica.