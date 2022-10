Felipe Neto revela motivo do rompimento da amizade com Neymar

Neste domingo, Felipe Neto desabafou nas redes sociais sobre o motivo do rompimento da sua amizade com Neymar Jr. Os dois deixaram de se seguir nas redes sociais em meio às eleições. No Instagram, Felipe, que apoia Lula, disse que o amigo curtia publicações ofensivas a seu respeito, em especial pelas divergências ideológicas com o atleta, que é apoiador de Jair Bolsonaro.

"É inacreditável o que esse moleque tá fazendo, sabe nada de política e nem vota. Abri o perfil dele e ele me deu unfollow por política. Então, eu só retribuí. Vi que era um menino que nem politizado é, Neymar tem lá as razões dele para apoiar quem apoia e tudo bem”, disse Felipe.

O YouTuber conta que chegou a questionar o próprio Neymar, mas nada mudou. “Falei que a gente tinha uma ótima relação e que não precisava disso. Ele se explicou, disse que estava brigando com muita gente, que ele não queria mais, que estávamos em lados diferentes e disse: ‘Foi mal, aí’. E ok. Não dei unfollow e ele continuou cutucando, curtindo as postagens contra mim, sem qualquer resposta minha”, contou.