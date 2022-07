Felipe Neto rebate Caio Castro sobre conta em encontros: ‘homem não paga p* nenhuma’

Felipe Neto rebateu Caio Castro sobre a declaração do ator que deu o que falar nesta semana: pagar ou não a conta em um encontro.

Felipe Neto explica porquê discorda da fala polêmica de Caio Castro sobre pagar a conta num encontro pic.twitter.com/GwcWWSjGkF — Fofoquei (@FOFOQUEl) July 29, 2022



Em um vídeo, o youtuber mostrou que pesquisou sobre os valores de serviços estéticos comumente usados pelas mulheres explicou ponto a ponto porque discorda da fala do ator.

"Quando nós tivermos que rachar com a mulher a depilação, os tratamentos estéticos, a maquiagem, os produtos para cabelo, as roupas, que são mais caras, os cílios... Todas as questões que envolvem ser mulher, aí beleza, a gente pode rachar tudo", disse.

"Ser mulher é esdruxulamente mais caro do que ser homem, e isso é comprovado, não é minha opinião. A gente é beneficiado em tudo, mano, então cala a boca e paga a conta, pelo amor de Deus", disparou.

"O preço de ser mulher é absurdo! Mulheres pagam mais caro do que homens nos mesmos produtos. Um estudo mostrou que itens cor de rosa e com personagens femininos são vendidos com um valor 12,3% maior que os outros aqui no Brasil", continuou.

"Roupas de bebê femininas são 20% mais caras, a mina já paga mais caro quando nasce! Mulher tem que pagar absorvente, anticoncepcional, e o homem, que não paga nada do que eu listei aqui, chega no final e diz que tem que rachar a conta do restaurante? Para, né".

Felipe finalizou que tudo bem discordar e que não tem nada contra o ator. "Não acho que o Caio Castro é uma pessoa ruim por pensar assim, eu só discordo. E tudo bem discordar", finalizou.