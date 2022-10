Felipe Neto deixa de seguir Neymar, explica motivo e alfineta jogador: ‘nem vota'

Felipe Neto explicou por que deixou de seguir Neymar no Instagram após ser questionado por um seguidor neste sábado (22). O youtuber afirmou que o ‘unfollow’ veio primeiro do jogador e o motivo foi: política.

Neto iniciou relembrando a treta entre os dois do passado. “Ele não gostava das piadas que eu fazia, já tinha me xingado por direct”, disse. Em abril deste ano, o youtuber viajou para Paris e acabou contraindo vírus zika.

“A irmã do Neymar e ele se prontificaram em me ajudar. Eu fui muito grato a isso. A gente se conheceu. Fui para o jogo do PSG, fui para a casa dele depois. Construímos uma boa relação, não uma amizade, mas uma boa relação”, contou.

O youtuber disse ainda que na época não existia nenhum atrito entre eles em relação a política e que ambos nem chegaram a conversar sobre o assunto. “Quando começou agora toda essa questão política, o Neymar que não é politizado, por sinal ele não entende nada de política, não é um assunto que ele fala, aborda, nem sequer importa porque ele nem vota. Ele não vai votar nessa eleição”, alfinetou.

Felipe Neto seguiu comentando sobre o vídeo em que Neymar fez declarando voto publicamente a reeleição de Bolsonaro. "Não dei unfollow nele, não fui cobrar satisfação, não fiz absolutamente nada. Direito dele. Sei que é um moleque que tem seus motivos e suas razões - motivos esses bem controversos (se referindo a live que o jogador do PSG fez com o Bolsonaro), mas tudo bem é direito dele", acrescentou.

"Só que aí do nada ele começou a curtir umas publicações contra mim. Começou a comentar, começou a elogiar publicações contra mim", disse. O youtuber revelou que conversado com Neymar no privado sobre o assunto e o jogador chegou a pedir desculpas e disse que não queria brigar com ninguém.

"No privado ele é uma coisa, no público ele é outra (...) Ele continuou curtindo posts contra mim, continuou indo lá e cutucando sem qualquer resposta minha", contou. Felipe diz que ficou sabendo da live que o jogador ia fazer com o presidente e ao abrir o perfil de Neymar descobriu que ele não o seguia mais.

"Ele me deu um unfollow por política, eu apenas retribui", finalizou.