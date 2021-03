Felipe Neto critica Bolsonaro após ser intimado: ‘quer propagar medo’

Logo após receber a intimação, Felipe se manifestou no Twitter. “Um carro da polícia acaba de vir na minha casa. Trouxeram intimação para que eu compareça e responda por CRIME CONTRA SEGURANÇA NACIONAL porque chamei Jair Bolsonaro de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me indiciou por 'corrupção de menores'. Sim, é isso mesmo”.

