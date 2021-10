A Fazenda: Gui Araújo expõe Anitta e revela relacionamento aberto da cantora

Ele não para! Gui Araújo voltou a ‘causar’ ao falar novamente sobre suas ex-namoradas. O alvo da vez foi a cantora Anitta, com quem o peão teve um relacionamento de quatro meses.

Em conversa com os confinados, o influencer expôs como começou o breve namoro dos dois. "Num Carnaval ela começou, tipo, mano muito assim. Aí eu comecei a falar pra um brother meu: 'Você ta percebendo esse bagulho?' e ele: 'Tô velho”, insinuado que a funkeira deu em cima dele.

O peão relembrou que na época a artista estava em um relacionamento aberto com outra pessoa, ficava somente com mulheres e quis ficar com ele.

"Ai ela falou: 'Mano, deixa eu te explicar, a parada é assim, ele fica com várias pessoas, eu nunca fiquei com ninguém, mas não é uma coisa que a gente vai fazer escondido, se você quiser falar com ele'. Ai eu falei: 'Mano eu não quero me envolver nesses bagulhos, eu não quero saber”, contou.

E continuou: “Ela passava num lado da ilha e eu ia pro outro, ai eu conheci uma amiga dela, fiquei com a amiga dela agarrado como se tivesse... Dai ela ficava: 'Amiga, deixa ele comigo um pouco' e eu falava: 'Não quero, não quero'. Pô, não tava me sentindo a vontade. E ela falava: 'Mano se você quiser falar com ele, olha pra ele agora”.