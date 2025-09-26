A Fazenda 17: Rayane já foi presa? Equipe da namorada de Belo se pronuncia





Rayane Figliuzzi, participante de A Fazenda 17 e namorada do cantor Belo, virou assunto nas redes sociais após bate-bocas com Carol Lekker, Miss Bumbum, na terça-feira (23) e com Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes. Durante o bate-boca, as duas mencionaram que Rayane já teria passagem pela polícia.

A assessoria da participante se manifestou afirmando que ela nunca foi presa, mas confirmou que a influencer é investigada por estelionato e tem autorização judicial para estar no reality show. O processo ainda não teve sentença definitiva, mas Rayane está legalmente liberada para participar do programa.

"Rayane Figliuzzi responde a um processo por estelionato que ainda não foi finalizado. Isso significa que ela é apenas acusada, não podendo em hipótese alguma ser tratada como culpada. Em nenhum momento Rayane Figliuzzi esteve presa. O que ocorreu foi uma detenção: ela foi conduzida à delegacia, prestou depoimento e foi liberada em seguida. Não existem fotos de Rayane Figliuzzi dentro da delegacia. As imagens que circulam em redes sociais e veículos de comunicação não retratam a realidade", esclareceu a assessoria, informando que irão acionar a justiça contra acusações infundadas.

A situação corre em segredo de Justiça e teve início em 2022. Segundo o jornal Extra, empresária é suspeita de integrar uma quadrilha responsável pelo chamado “golpe do motoboy” contra idosos em Florianópolis. A investigação apontou que ela ajudava o então noivo Alexandre Navarro Junior, conhecido como Juninho, emprestando maquininhas de cartão e usando suas contas bancárias para movimentar o dinheiro obtido de forma ilícita.