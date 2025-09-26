   Compartilhe este texto

A Fazenda 17: Rayane já foi presa? Equipe da namorada de Belo se pronuncia

Por Portal Do Holanda

26/09/2025 20h01 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução/Instagram

Rayane Figliuzzi, participante de A Fazenda 17 e namorada do cantor Belo, virou assunto nas redes sociais após bate-bocas com Carol Lekker, Miss Bumbum, na terça-feira (23) e com Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes. Durante o bate-boca, as duas mencionaram que Rayane já teria passagem pela polícia. 

A assessoria da participante se manifestou afirmando que ela nunca foi presa, mas confirmou que a influencer é investigada por estelionato e tem autorização judicial para estar no reality show. O processo ainda não teve sentença definitiva, mas Rayane está legalmente liberada para participar do programa.

 "Rayane Figliuzzi responde a um processo por estelionato que ainda não foi finalizado. Isso significa que ela é apenas acusada, não podendo em hipótese alguma ser tratada como culpada. Em nenhum momento Rayane Figliuzzi esteve presa. O que ocorreu foi uma detenção: ela foi conduzida à delegacia, prestou depoimento e foi liberada em seguida. Não existem fotos de Rayane Figliuzzi dentro da delegacia. As imagens que circulam em redes sociais e veículos de comunicação não retratam a realidade", esclareceu a assessoria, informando que irão acionar a justiça contra acusações infundadas.

A situação corre em segredo de Justiça e teve início em 2022. Segundo o jornal Extra, empresária é suspeita de integrar uma quadrilha responsável pelo chamado “golpe do motoboy” contra idosos em Florianópolis. A investigação apontou que ela ajudava o então noivo Alexandre Navarro Junior, conhecido como Juninho, emprestando maquininhas de cartão e usando suas contas bancárias para movimentar o dinheiro obtido de forma ilícita.

Bastidores da Política - Políticos cada vez mais blindados Bastidores da Política
Políticos cada vez mais blindados

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Reprodução / Redes sociais

26/09/2025

Defesa de Cris Pereira afirma que condenação por estupro contraria “provas periciais”

Foto: Reprodução/Instagram

26/09/2025

Léo Pereira viajou com namoro em crise, diz Leo Dias; Karoline ironiza 'desespero'

Foto: Reprodução/Instagram

26/09/2025

Rapper Oruam tem prisão preventiva revogada

Foto: Reprodução/Instagram

26/09/2025

Jogadores comprometidos do Flamengo teriam feito 'after' com argentinas, diz Leo Dias

Foto: Reprodução

26/09/2025

Humorista Cris Pereira é condenado por estupro de vulnerável

Gracyanne durante a 'Dança dos Famosos' Foto: Reprodução/TV Globo

26/09/2025

Gracyanne Barbosa sofre lesão no 'Dança dos Famosos' e fará cirurgia

Foto: Reprodução/Instagram

26/09/2025

Esposa arquiva fotos com Everton Cebolinha do Flamengo e rebate rumor de separação

Foto: Reprodução/Instagram

26/09/2025

Alice Wegmann esclarece "barriga desaparecida" em cena de Vale Tudo

Foto: Reprodução/Instagram

26/09/2025

Karoline Lima e Léo Pereira terminam namoro após quase 2 anos

26/09/2025

Cantor é empurrado do palco após suposto caso de assédio envolvendo adolescente; vídeo

Foto: Reprodução/ Instagram

26/09/2025

Cão de Hamilton é internado e piloto desabafa: 'Não sabemos se vai acordar'

Foto: Reprodução/ Instagram

26/09/2025

Fãs de Charlie Brown Jr. poderão participar de cinebiografia do Chorão

Foto: Reprodução

26/09/2025

Jennifer Lawrence diz que genocídio na Palestina é inaceitável

Foto: Leo Franco/ AgNews

26/09/2025

Kacey Musgraves desembarca no Brasil para rodeio em SP; veja fotos

Foto: Reprodução

26/09/2025

'A Fazenda': Gabily é a primeira eliminada; saiba como foi a Roça

26/09/2025

Deputados cobram Motta após Senado enterrar PEC, Gol desiste de fusão com Azul e outras notícias do dia

Foto: Reprodução/Instagram

25/09/2025

Equipe desmente jornalista sobre Neymar não voltar ao Santos e vício em whisky

25/09/2025

A Fazenda 17: Dudu Camargo é criticado por puxar bezerro bruscamente; vídeo

25/09/2025

'Tá muito feia sua voz com tanto anabolizante', dispara Saory em bate-boca com Rayane; vídeo

Foto: Reprodução/Instagram

25/09/2025

Irmão de Vini Jr posta foto com Virgínia Fonseca e filhas, Maria Alice e Maria Flor

25/09/2025

Wesley Safadão se emociona ao falar sobre diagnóstico do filho; vídeo

Foto: Reprodução Instagram

25/09/2025

Bianca Andrade revela ter vivido affair com Vitória Strada

Foto: Reprodução Instagram

25/09/2025

Médica detalha sintomas do filho de Wesley Safadão diagnosticado com tumor na cabeça

Foto: Reprodução Instagram

25/09/2025

Virginia se pronuncia após Maria Alice ser internada em SP

25/09/2025

Derrubada da PEC da Blindagem no Senado estressa relação com Câmara e outras notícias do dia

Mariana Maffeis e filho / Foto: Reprodução/Youtube

24/09/2025

Neto de Ana Maria Braga emite som pelo nariz durante três dias após engolir apito

Foto: Reprodução/Instagram

24/09/2025

Evaristo Costa explica uso do cordão de girassol e fala sobre doença de Crohn

Foto: Reprodução/YouTube

24/09/2025

Emma Watson sobre J.K. Rowling após falas transfóbicas: 'não vou cancelar'

Foto: Reprodução/Instagram

24/09/2025

Rihanna anuncia nascimento da terceira filha e mostra rostinho da bebê


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!