Fãs de Taylor Swift fazem vaquinha para família de Ana Clara Benevides

Fãs brasileiros de Taylor Swift fizeram uma vaquinha online para ajudar a família de Ana Clara Benevides nos custos de traslado do corpo e do funeral da jovem de 23 anos, que morreu no show da cantora no Rio de Janeiro na última sexta-feira, 17.

A família havia precisado fazer um empréstimo para arcar com os custos de levar o corpo do Rio de Janeiro para o Mato Grosso do Sul, estado natal de Ana. Segundo a família, a responsável pelo evento, a Tickets 4 Fun, não prestou apoio, apenas oferecendo “suporte psicológico”.

obrigado a todos!



thank u all! pic.twitter.com/NoTd25qCLw — a little bit dramatic (@thxaguito) November 20, 2023

Após a abertura da vaquinha, iniciativa de fãs que se sensibilizaram com a situação, a mãe de Ana Clara, Adriana Benevides, informou que o valor conseguido já era o suficiente para realizar o que a família precisava.

A mãe contou, ainda, que passou a noite ao lado de amigos da jovem. "Hoje sei que minha filha foi muito amada, amigos dela me contaram histórias deles e ela era só alegria. Agradecimento vai de toda a nossa família. Depois volto aqui para fazer a prestação de contas.", disse.