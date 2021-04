Ex-mulher de Marlon reage ao ver filho do sertanejo com atual namorada

Letícia Oliveira, ex-mulher do sertanejo Marlon, da dupla com Maicon, comentou sobre a chegada do filho do cantor com a atual namorada, Maria Clara, após o polêmico fim do casamento de 15 anos.

Em uma live no seu Instagram, ela contou que recebeu fotos da criança em suas redes sociais, mesmo sem procurar ver: "A minha reação é desejar o bem. É orar para esse bebê, que é um anjo, que eu não quis ver, não procurei ver, mas que milhares de pessoas me mandaram fotos, e eu acabei tendo que ver. É um presente de Deus", disse.

"O fato de um inocente ter nascido, não muda o que o pai e a mãe dele fizeram. A benção que Deus deu para eles, não apaga o que eles fizeram de errado. Mas, pode sim, ser o motivo da transformação. E tomara Deus, que eles sejam transformados com essa vidinha que veio ao mundo".

Para quem não lembra, Letícia revelou que descobriu a traição do marido enquanto tentava engravidar e estava com tudo arranjado para uma fertilização in vitro. Maria Clara era uma de suas melhores amigas e já estava grávida quando a traição veio à tona. O outro detalhe é que ela também era casada e seu marido era amigo de Marlon.

Sobre o desejo de ser mãe, Letícia afirmou: "Eu que quero tanto ser mãe, a gente se alegra, mesmo que o nosso inimigo tenha aquilo que a gente queria. Me chateia as pessoas virem me dar notícia e me questionar (sobre o nascimento do bebê de Marlon com a atual). O que podem esperar de mim é que eu vou torcer muito para que esse bebê seja muito amado e tenha muita saúde. Que ele Seja, sim, o motivo da transformação dos pais deles. Essa criança não faz deles santos, não apaga a forma, o jeito que eles conceberam o bebê, mas o bebê não tem nada a ver com isso. Eu tenho certeza que esse bebê veio para ser luz no meio da escuridão, que veio para transformar essa família. Tomara que um dia eu possa olhar para essa família e sentir sinceridade no sorrido, no olhar, nas fotos..."