Ex de Whindersson desabafa: ‘escolhi casar, ter filhos e sou atacada'

Maria Lina Deggan, ex-noiva de Whindersson Nunes, desabafou no Instagram neste sábado (28) após ter sua investida na carreira de influenciadora criticada. Ela mostrou o comentário de uma internauta dizendo para ela desistir pois não leva jeito nenhum para ser influencer, e disse:

"Estou me esforçando, dando o meu máximo. Eu não vou desistir e nem vou parar. É o que eu quero, o que escolhi fazer da minha vida, e eu vou continuar. Vou continuar mexendo no meu cabelo, falando as coisas que falo. É o meu jeito, sou genuinamente verdadeira, essa sou eu. Quem não gosta de mim é só não me acompanhar. Eu não obrigo ninguém a ficar aqui, não imploro para ninguém ficar aqui. Essa sou eu de verdade”.

Em seguida, a catarinense disse que independente do que decida fazer na vida, continua sendo atacada: "Eu escolhi casar, ter filhos, cuidar da minha família, cuidar da minha casa. Eu escolhi isso para mim e ainda assim sou atacada. Eu seria atacada de qualquer forma. Se escolhesse dançar, ser cantora, se eu escolhesse qualquer outra coisa ia ser atacada. Para nós sermos julgadas basta ser mulher. Isso é um absurdo", desabafou.

Maria e Whindersson Nunes ficaram noivos durante o chá revelação do filho, em março. O bebê João Miguel nasceu prematuro em maio, com apenas 22 semanas, morrendo dois dias depois. Três meses após a morte do filho, o humorista colocou um ponto final no relacionamento.