Ex de Marcos Araújo, Pétala Barreiros é confirmada em A Fazenda 14, diz Leo Dias

Pétala Barreiros foi confirmada em A Fazenda 14, informou nesta quinta-feira (11) Leo Dias, do Metrópoles.

A influenciadora e mãe dos filhos do empresário Marcos Araújo, dono da Audiomix, já assinou contrato com a Record para entrar no confinamento no próximo mês.

A vida de Pétala é rodeada de polêmicas envolvendo o ex, com quem se envolveu quando tinha apenas 14 anos, engravidou aos 15 com ele que era muitos anos mais velho. Após 2 filhos, a separação do casal também até hoje rende os holofotes com direito a acusações de estupro, agressão e ameaças. Marcos engatou um romance com Lívia Andrade durante o casamento e atualmente, os dois são noivos.

A apresentadora que já fez barracos envolvendo Pétala e a irmã nas redes sociais e até na porta da clínica onde a moça teve que fazer exame de DNA do filho mais novo do ex-casal.

Além dela, são cotados nomes como Deolane Bezerra e mais famosos.