Ex-bbbs, Mamãe Falei e Deolane; veja os nomes mais famosos cotados para A Fazenda 14

O ex-deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, que foi cassado pela Alesp em maio e está inelegível por 8 anos após vazarem áudios seus fazendo comentários sexistas sobre refugiadas ucranianas, é uma surpresa da lista. Ele teria sido convidado pela emissora do bispo Edir Macedo.

