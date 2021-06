Ex-BBB Rodolffo está vivendo affair com Arícia Silva, ex de Arthur Aguiar

O ex-BBB e cantor Rodolffo Matthaus está vivendo um affair com a ex-panicat e ex-A Fazenda Arícia Silva. Pelo menos é o que aponta Erlan Bastos, do site Em Off. Segundo a publicação, o sertanejo está “gostando bastante” da loira, além de ter comentado com amigos que ela é um amor de pessoa, e muito carinhosa.

Para quem não lembra, Arícia se envolveu no escândalo da separação de Arthur Aguiar com Mayra Cardi.

Rodolffo estaria com medo do vazamento da informação sobre o affair já que os fãs podem não gostar da 'escolhida'. Muitos ainda torcem para que ele engate um romance com a ex-BBB Sarah.

A brasiliense inclusive estaria vivendo também um affair com um ex-A Fazenda, Lucas Viana.