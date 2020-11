Ex-BBB Prior vira meme após pancadaria generalizada e se pronuncia

O ex-BBB Felipe Prior comentou, via redes sociais nesta quinta-feira (12), o vídeo no qual foi flagrado em uma briga generalizada em Ilhabela, no litoral de São Paulo.



O arquiteto que participou do BBB20 e está com julgamento marcado para o caso em que é acusado de estupro, disse que a briga se iniciou com outras pessoas, mas que acabou "sobrando" para ele após ele tentar "apaziguar".

O vídeo mostra Prior e outro homem trocando socos, com pessoas ao fundo gritando: "Vai, Prior, quebra ele!". Felipe chega a atirar uma garrafa no homem, que parte para cima dele, o agredindo com vários golpes. O arquiteto cai no chão, tenta bater no rival com as pernas, e acaba apanhando mais. Logo depois, mais homens se metem na briga, transformando a situação em uma pancadaria generalizada.

Virou meme - A 'habilidade" de Prior na briga foi motivo de piada entre internautas, que debocharam do movimento que o arquiteto fez com as pernas ao cair do chão; confira os memes: