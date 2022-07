Ex-BBB Natália Deodato vai estrear como atriz em série produzida pela Globo

Natália Deodato, do BBB 22, vai estrear como atriz em "Aqui ao Lado – Vizinhos", série produzida pela Globo que será exibida pelo Canal Brasil.

De acordo com o Gshow, a série é de humor e a previsão de estreia é para 2023. As cenas com Natália já foram gravadas, e ela comentou a experiência. "Foi a minha primeira aparição em um set dos canais Globo. Fiz uma participação especial, curta, mas que, para mim, foi muito significativa. Fiquei muito feliz, emocionadíssima, foi muito gratificante", disse.

A série é baseada em histórias reais e acompanha a vida de personagens que vivem em uma mesma vizinhança. O elenco conta também com os veteranos Natália Lage e Otávio Müller.

Natália afirmou que sempre sonhou em ser atriz: "Como mulher preta, quero interpretar não só alguém que viva uma situação dura, mas uma mulher vitoriosa, sabe?".

Ela está fazendo aulas de interpretação e fonoaudióloga para melhorar a dicção.

Com isso, Nati é a segunda participante do BBB 22 que consegue dar início à carreira de atriz ao sair do programa. A primeira foi Jade Picon, que mesmo sem registro profissional de atriz, vai estrear no horário nobre da TV Globo como uma das protagonistas da novela “Travessia”, que vai substituir “Pantanal”.

A influenciadora conseguiu uma autorização especial do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) para atuar na novela de Glória Perez.