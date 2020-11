Ex-BBB mata homem atropelado; acidente é investigado

O pecuarista João Maurício Leite, que participou do Big Brother Brasil 12, se envolveu em um acidente que resultou na morte do eletricista Rones José de Carvalho, de 42 anos, em Pires, no município de Pires do Rio, em Goiás, na última sexta-feira (6).

João Maurício dirigia uma caminhonete Toyota Hilux na GO-020, quando atropelou a vítima. O ex-BBB prestou socorro, permanecendo ali e acionando a Polícia Militar e os Bombeiros, mas a vítima acabou morrendo ainda no local do acidente.

"O motorista foi ouvido, relatou que estava transitando e, de repente, a vítima ingressou correndo em direção à via. Ele disse que não teve nenhum tempo de reação, de tentar evitar a colisão. Infelizmente, a pessoa veio a óbito no local", disse o delegado Igor Carneiro, responsável pelo caso, a um portal do Grupo Globo.

Em seu depoimento, o pecuarista afirmou que voltava de sua fazenda em outro município, quando foi surpreendido pelo homem na estrada. "Uma pessoa atravessou na frente", disse, se referindo à vítima.

João Maurício fez teste de bafômetro, e o resultado deu negativo, sem nenhuma alteração. Conforme a polícia, testemunhas serão ouvidas nos próximos dias e laudos são aguardados para a conclusão da investigação.