Carol Nakamura se casa em cerimônia hiper-romântica em Búzios

Carol Nakamura subiu ao altar com Guilherme Leonel nesta quinta-feira (12) em uma celebração vespertina, repleta de flores e ar de romantismo, na área externa do Hotel Insólito em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro. A atriz de 37 anos e o empresário e ator Guilherme Leonel, de 28, já são pais de Wallace, de 10 anos, adotado no ano passado.

Devido à pandemia do coronavírus, o evento foi restrito a 40 pessoas e foi programado para ter duração de 40 minutos.

O vestido da noiva foi feito sob medida pela designer Natasha Katherine. A maquiagem foi feita com produtos Lâncome.

Decoração e buffet

A decoração e o buffet tiveram referências japonesas, por conta das origens da noiva. Foram usadas flores de cerejeira tsuru, além da presença de bambus que já tinha no local.

O buffet combinou ainda com o ambiente de praia, contando com ceviche, peixe,salmão com risoto de limão siciliano, dadinhos de tapioca e opções sem lactose. Filé mignon e frutos do mar também fizeram parte do cardápio, além de mesa de torradas, queijos, charcutaria e opções vegetarianas, peixe branco e camarão no co, e hambúrguer artesanal.

O estilo oriental também ficou marcado nas lembranças. Os convidados ganharam caixas de doces, e os padrinhos caixas com bonsais.

Trilha sonora

O noivo entrou ao som de "Won't Give Up", de Jason Mraz, enquanto Carol entrou ao som de If I Ain't Got You, de Alicia Keys.

Os padrinhos caminharam com as músicas "Girassol", de Priscila Alcântara e Whindersson Nunes, "Miss Independent", Ne-Yo, "Photograph", de Ed Sheeran, e "Happy", de Pharrel Williams. A saída do altar aconteceu ao som de My Only One, de Sebástián Yatra, e a assinatura dos documentos, com a música Say You Won't Let Go, de James Arthur.