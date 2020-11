PC Siqueira reclama de não ganhar PlayStation 5 e revolta internautas

PC Siqueira voltou a causar polêmica, nesta quinta-feira (12), ao fazer um comentário em um vídeo publicado no Instagram. O youtuber investigado por pedofilia reclamou de não ter recebido o vídeo-game Playstation 5, ao contrário de outros influencers.

a cara de pau pqp pic.twitter.com/F84JbHMaKc — giovanna (@giparisan) November 12, 2020

"Poxa, eu tô acompanhando o pessoal recebendo o Playstation aí, inclusive eu tô de coração partido com a Playstation BR porque tá mandando Playstation só pra quem não teve seus segredos revelados, ou parte deles, ainda", ironizou.

A declaração está causando revolta no Twitter, e internautas colocaram o nome do youtuber nos Trending Topics.

Investigações - PC Siqueira passou a ser investigado por pedofilia em junho de 2020, após ter uma conversa vazada na internet. No bate-papo via Instagram, o youtuber diz que uma mulher com quem ele conversava mandou uma foto íntima da filha dela de 6 anos, o que ele admite ter gostado. As investigações correm em Segredo de Justiça.