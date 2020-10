Ex-BBB Flay engata segundo namoro na quarentena; Saiba quem é

Flayslane está de namorado novo! A ex-BBB engatou romance com o modelo Pedro Maia, de 23 anos. Esse já é o segundo namoro da cantora durante a pandemia após deixar o reality.



Segundo o jornal Extra, o rapaz é da cidade de Formiga, no interior de Minas Gerais, faz parte do casting da Ford Models, famosa agência de São Paulo.

O empresário do modelo confirmou ao Extra que os dois 'ficaram', mas que não estão namorando.

Em abril, Flay terminou o namoro de cerca de três meses com o modelo Fernando Pessiquelli, de 24 anos.