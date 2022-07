Ex-BBB é agredida por torcedores na Festa da Vitória do Boi Caprichoso em Manaus

Manaus/AM – A ex-BBB Milena Fagundes, foi agredida na noite desse sábado (2), ao comparecer à festa da vitória do Boi Caprichoso, no Sambódromo, em Manaus, vestida de vermelho, cor do rival Garantido.

A atitude foi considerada uma afronta aos torcedores que passaram a jogar latas de cerveja e dar empurrões na manauara. No meio da confusão, Milena caiu e sofreu escoriações nas pernas.

O registro dos ferimentos foi compartilhado por ela nos stories do seu perfil no Instagram. Nas imagens, ela fala que foi até o local da festa por achar que poderia ser bem recebida apesar da rivalidade entre os bois, porém, o que aconteceu foi bem diferente do que ela esperava.

Após os ataques, Milena foi retirada do lugar por um amigo e já em casa, recebeu vídeos de um homem no palco falando ao microfone que a ex-BBB “burlava o campeonato”.

Ex-BBB é agredida na festa da Vitória do Boi Caprichoso em Manaus pic.twitter.com/oNSnZ2OGuj — Portal do Holanda (@portaldoholanda) July 3, 2022

Nas postagens, Milena diz que com “exceção de alguns”, a torcida foi extremamente agressiva e não considerou o que ela já fez para divulgar o Festival.